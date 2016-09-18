Матч завершен
Удинезе
Удине
Сапата 25
1:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Кастро 82
Каччиаторе 90
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
18 сент. 2016, 13:30 МСК
18.09.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
65
30
Фелипе
Фелипе
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
7
Армеро
Пабло Армеро
90
26
Кумс
Свен Кумс
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
76
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
87
9
Сапата
Дуван Сапата
25'
25'
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
33
Коне
Панайотис Коне
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
14
Янкто
Якуб Янкто
6
Фофана
Секо Фофана
99
Балич
Андрия Балич
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90'
90'
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
88
19
Кастро
Лукас Кастро
82'
82'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
68
45
Инглесе
Роберто Инглесе
63
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер