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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Тун
Тун
Хефти 52
Рапп 59
2:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 21
Бакаев 29
Бакаев 73
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
90
39
Йосс
Свен Йосс
77
4
Родригес
Мигель Родригес
90
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
90
31
Гларнер
Стефан Гларнер
90
17
Хефти
Ниас Хефти
52'
52'
90
3
Шинкель
Лукас Шинкель
90
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
90
0
Кастроман
Мигель Кастроман
90
20
Мунси
Ридж Мунси
46
13
Рапп
Симоне Рапп
59'
59'
90
Запасные
30
Хирцель
Андреас Хирцель
20
Каблан
Крис Каблан
11
Тосетти
Маттео Тосетти
19
Рот
Джастин Рот
21
Васич
Урош Васич
37
Саланович
Деннис Саланович
35
Хунцикер
Николас Хунцикер
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
72
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
49
Джано
Джано
60
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
29'
73'
29', 73'
86
22
Понсе
Эсекьель Понсе
21'
21'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Шюррле
Андре Шюррле
88
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
56
Игнатов
Михаил Игнатов
87
Умяров
Наиль Умяров