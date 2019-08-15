Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 52
Шюррле 58
2:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Тун
Тун
Гларнер 7
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 19:45 МСК
15.08.2019, 19:45 МСК
четверг
Срджан Йованович
Срджан Йованович
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
70
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
58'
58'
88
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
77
22
Понсе
Эсекьель Понсе
52'
52'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
26
Умяров
Наиль Умяров
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Тун
мин
1
Февр
Гийом Февр
90
39
Йосс
Свен Йосс
71
34
Суттер
Никола Суттер
79
5
Хавенаар
Никки Хавенаар
90
31
Гларнер
Стефан Гларнер
7'
7'
90
17
Хефти
Ниас Хефти
90
10
Стильхарт
Базиль Стильхарт
90
20
Каблан
Крис Каблан
90
27
Кастроман
Мигель Кастроман
90
13
Рапп
Симоне Рапп
90
6
Фаткич
Кенан Фаткич
63
Запасные
30
Хирцель
Андреас Хирцель
14
Гелми
Рой Гелми
4
Родригес
Мигель Родригес
21
Васич
Урош Васич
20
Мунси
Ридж Мунси
37
Саланович
Деннис Саланович
35
Хунцикер
Николас Хунцикер