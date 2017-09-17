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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
3
Дудиев
Аслан Дудиев
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
61
91
Казаев
Ян Казаев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
84
11
Палиенко
Максим Палиенко
33
15
Роша
Нуну Роша
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90'
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
17
Тигиев
Георгий Тигиев
59
35
Таски
Сердар Таски
36
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
35'
90
3
Петкович
Марко Петкович
90
11
Фернандо
Фернандо
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
63'
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
23
Роша
Педро Роша
76
Запасные
Главный тренер
Массимо Каррера
События
Матч окончен 2:2
ГОЛ! 2:2
90'
ГОЛ! 1:2
86'
Замена
84'
77'
Желтая карточка
76'
Замена
69'
Желтая карточка
67'
Желтая карточка
63'
ГОЛ! 0:2
Замена
61'
59'
Замена
Конец первого тайма (0:1)
36'
Замена
35'
ГОЛ! 0:1
Замена
33'
Красная карточка
29'
18'
Желтая карточка
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Прошлые матчи
Новости
31 августа, 22:53
30 августа, 19:35