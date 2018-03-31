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мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
45'
89
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
19
Самедов
Александр Самедов
70
12
Адриано
Луис Адриано
75'
85
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
Главный тренер
Массимо Каррера
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Сухарев
Сергей Сухарев
68
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
15
Роша
Нуну Роша
29
4
Жигулев
Илья Жигулев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
29
Рикардиньо
Рикардиньо
79
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
33
Погребняк
Павел Погребняк
80'
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 2:1
Замена
89'
Замена
85'
80'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
79'
Замена
ГОЛ! 2:0
75'
Замена
70'
68'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
45'
45'
Желтая карточка
Желтая карточка
40'
Желтая карточка
32'
29'
Замена
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Новости
31 августа, 22:53
30 августа, 19:35