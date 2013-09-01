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Кубок России
Тосно VS Сочи
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Тосно - Сочи: 01 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тосно
Тосно
1:0
Тосно - Сочи: 01 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
1 сент. 2013, 16:30 МСК
1.09.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Тосно
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
28
Чернов
Евгений Чернов
25
Буйволов
Андрей Буйволов
26
Дугалич
Раде Дугалич
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
88
Полетанович
Марко Полетанович
14
Карницкий
Александр Карницкий
29
Рикардиньо
Рикардиньо
19
Скворцов
Алексей Скворцов
15
Роша
Нуну Роша
Запасные
1
Опарин
Михаил Опарин
-
8
Сухарев
Сергей Сухарев
-
5
Мьюшкович
Неманья Мьюшкович
-
64
Кутин
Денис Кутин
-
11
Палиенко
Максим Палиенко
-
4
Жигулев
Илья Жигулев
-
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
31
Макаров
Александр Макаров
-
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
77
Труйич
Никола Труйич
-
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
27
Заика
Кирилл Заика
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
23
Мевля
Миха Мевля
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
45
Миладинович
Иван Миладинович
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Мостовой
Андрей Мостовой
29
Заболотный
Антон Заболотный
91
Кокорин
Александр Кокорин
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
-
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
90
Шакуро
Павел Шакуро
-
26
Калугин
Никита Калугин
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
94
Лагатор
Душан Лагатор
-
10
Полоз
Дмитрий Полоз
-
87
Карапетян
Александр Карапетян
-
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1
Тосно
3
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2
Сочи
1
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
16:30
Тосно
1 : 0
Сочи
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
16:30
Тосно
1
Сочи
0
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
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«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
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В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
19 декабря 2020, 12:17
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
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#
Новости матча
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
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14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
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Все пары 1/4 финала Кубка России
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Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52
Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
22 февраля, 18:30