Торино - Про Верчелли: 13 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Торино
Турин
Льяич 8
Мартинес 26
Перес 51
4:1

Торино - Про Верчелли: 13 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Про Верчелли
Верчелли
Ла Мантия 58
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
13 авг. 2016, 21:30 МСК
13.08.2016, 21:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Торино
мин
-
Льяич
Адем Льяич
8'
8'
90
-
Мартинес
Джозеф Мартинес
26'
26'
90
-
Перес
Бруно Перес
51'
51'
90
Про Верчелли
мин
-
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
58'
58'
90

События

Матч окончен 4:1
58'
ГОЛ! 3:1
Андреа Ла Мантия
ГОЛ! 3:0
Бруно Перес
51'
ГОЛ! 2:0
Джозеф Мартинес
26'
ГОЛ! 1:0
Адем Льяич
8'

Прошлые матчи

13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:30
Торино
4 : 1
Про Верчелли
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:30
Торино
4
Про Верчелли
1

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