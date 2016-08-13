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Кубок Италии
Торино VS Про Верчелли
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Торино - Про Верчелли: 13 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Торино
Турин
Льяич 8
Мартинес 26
Перес 51
4:1
Торино - Про Верчелли: 13 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Про Верчелли
Верчелли
Ла Мантия 58
Кубок Италии, 1/32 финала
Кубок Италии,
1/32 финала
Италия
13 авг. 2016, 21:30 МСК
13.08.2016, 21:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Торино
мин
-
Льяич
Адем Льяич
8'
8'
90
-
Мартинес
Джозеф Мартинес
26'
26'
90
-
Перес
Бруно Перес
51'
51'
90
Про Верчелли
мин
-
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
58'
58'
90
События
Матч окончен 4:1
58'
ГОЛ! 3:1
Андреа Ла Мантия
ГОЛ! 3:0
Бруно Перес
51'
ГОЛ! 2:0
Джозеф Мартинес
26'
ГОЛ! 1:0
Адем Льяич
8'
Прошлые матчи
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:30
Торино
4 : 1
Про Верчелли
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:30
Торино
4
Про Верчелли
1
Новости
Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
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Новости матча
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26 января 2020, 10:07