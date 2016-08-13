Про Верчелли

Верчелли
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Италия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Андреа Ла Мантия А. Ла Мантия 		Нап 31 1 1 0 0 0
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Результаты
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:30
Торино
4 : 1
Про Верчелли
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 21:30
1/32 финала
Торино
4
Про Верчелли
1
Италия. Кубок , 1/32 финала
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