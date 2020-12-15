Матч завершен
Томарес
Томарес
0:6
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Барха 23
Ронкалья 30
Гальего 49
Барха 83
Кальери 89
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 21:00 МСК
15.12.2020, 21:00 МСК
вторник
События
Составы
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
89
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
30'
30'
89
4
Гарсия
Унаи Гарсия
89
22
Навас
Рауль Навас
89
3
Крус
Хуан Крус
89
8
Брашанац
Дарко Брашанац
62
28
Мартинес
Хави Мартинес
62
18
Брэндон
Брэндон
89
11
Барха
Энрике Барха
23'
83'
23', 83'
89
19
Гальего
Энрик Гальего
49'
49'
77
37
Саверио
Кике Саверио
89
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
2
Видаль
Игнасио Видаль
10
Торрес
Роберто Торрес
29
Орос
Аймар Орос
16
Кальери
Хонатан Кальери
89'
32
Кордоба
Асьер Кордоба