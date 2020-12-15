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Томарес
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Томарес
Томарес
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Результаты
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
Томарес
0 : 6
Осасуна
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
21:00
1/64 финала
Томарес
0
Осасуна
6
Испания. Кубок , 1/64 финала
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