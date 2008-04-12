Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
12 апр. 2008, 11:00 МСК
12.04.2008, 11:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы