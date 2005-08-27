Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
27 авг. 2005, 17:00 МСК
27.08.2005, 17:00 МСК
суббота
Составы