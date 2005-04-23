Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
23 апр. 2005, 15:00 МСК
23.04.2005, 15:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы