Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
23 авг. 2008, 16:30 МСК
23.08.2008, 16:30 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы