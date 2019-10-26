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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Костюков 12
Обухов 63
Ойеволе 66
3:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
26 окт. 2019, 14:00 МСК
26.10.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
66'
66'
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
63'
63'
79
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
90
77
Костюков
Михаил Костюков
12'
12'
72
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
30
Таказов
Сослан Таказов
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
7
Чернышов
Олег Чернышов
25
Карасев
Павел Карасев
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
9
Терентьев
Денис Терентьев
46
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
69
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
90
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
46
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
2
Круговой
Данил Круговой
77
Алиев
Азер Алиев
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
99
Козлов
Андрей Козлов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
23
Емельянов
Данила Емельянов