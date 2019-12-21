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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Ажорж 22
Томассон 62
2:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Будебуз 73
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
62'
62'
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
19
Каси
Антони Каси
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
22'
22'
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
10
Корнье
Бенжамин Корнье
14
Прсич
Санин Прсич
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Сент-Этьен
мин
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
73'
73'
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
18
Норден
Арно Норден
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
8
Камара
Махди Камара
90
23
Паленсия
Серхи Паленсия
90
15
Бенхедим
Билаль Бенхедим
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
24
Перрен
Лоик Перрен
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
2
Мукуди
Ароль Мукуди
27
Берич
Роберт Берич
31
Аби
Шарель Аби