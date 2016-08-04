Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Тричковски 89
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 19:30 МСК
4.08.2016, 19:30 МСК
четверг
Александер Харкам
Александер Харкам
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
49
Джано
Джано
46
47
Зобнин
Роман Зобнин
68
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
24
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
64
Кутин
Денис Кутин
8
Глушаков
Денис Глушаков
71
Попов
Ивелин Попов
5
Ромуло
Ромуло
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
АЕК
мин
31
Миньо
Рубен Миньо
90
7
Ларена
Хорхе Ларена
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
6
Катала
Давид Катала
90
21
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
11
Тете
Тете Тете
88
14
Болевич
Владимир Болевич
84
18
Мурильо
Андер Мурильо
81
13
Томас
Жоан Томас
90
20
Тричковски
Иван Тричковски
89'
89'
90
9
Алвес
Андре Алвес
90
Запасные
16
Саизар
Микель Саизар
20
Труйолс
Хоан Труйолс
66
Энглезу
Никос Энглезу
16
Янну
Томас Янну
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
8
Баррера
Акоран Баррера
77
Мидиккис
Костас Мидиккис