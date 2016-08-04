Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Тричковски 89
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
4 авг. 2016, 19:30 МСК
4.08.2016, 19:30 МСК
четверг
Александер Харкам
Александер Харкам
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
49
Джано
Джано
46
47
Зобнин
Роман Зобнин
68
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
24
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
64
Кутин
Денис Кутин
8
Глушаков
Денис Глушаков
71
Попов
Ивелин Попов
5
Ромуло
Ромуло
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
АЕК
мин
31
Миньо
Рубен Миньо
90
7
Ларена
Хорхе Ларена
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
6
Катала
Давид Катала
90
21
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
11
Тете
Тете Тете
88
14
Болевич
Владимир Болевич
84
18
Мурильо
Андер Мурильо
81
13
Томас
Жоан Томас
90
20
Тричковски
Иван Тричковски
89'
89'
90
9
Алвес
Андре Алвес
90
Запасные
16
Саизар
Микель Саизар
20
Труйолс
Хоан Труйолс
66
Энглезу
Никос Энглезу
16
Янну
Томас Янну
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
8
Баррера
Акоран Баррера
77
Мидиккис
Костас Мидиккис