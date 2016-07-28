Матч завершен
АЕК
Ларнака
Алвес 65
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Спартак
Москва
Джано 39
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 18:00 МСК
28.07.2016, 18:00 МСК
четверг
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
АЕК
мин
31
Миньо
Рубен Миньо
90
33
Хараламбус
Элиас Хараламбус
90
5
Мойсов
Даниэл Мойсов
90
6
Катала
Давид Катала
90
21
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
11
Тете
Тете Тете
76
11
Ларена
Хорхе Ларена
90
14
Болевич
Владимир Болевич
90
13
Томас
Жоан Томас
85
20
Тричковски
Иван Тричковски
90
9
Алвес
Андре Алвес
65'
65'
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
20
Труйолс
Хоан Труйолс
66
Энглезу
Никос Энглезу
16
Янну
Томас Янну
18
Мурильо
Андер Мурильо
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
77
Мидиккис
Костас Мидиккис
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
71
Попов
Ивелин Попов
59
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
49
Джано
Джано
39'
39'
72
24
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
0
Таски
Сердар Таски
34
Макеев
Евгений Макеев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе