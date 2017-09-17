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СПАЛ VS Кальяри
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СПАЛ - Кальяри: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
0:2
СПАЛ - Кальяри: 17 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Серия А, 4 тур
Серия А,
Италия
17 сент. 2017, 16:00 МСК
17.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
СПАЛ
0 : 1
Кальяри
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
СПАЛ
0
Кальяри
1
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2
СПАЛ
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
СПАЛ
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2
СПАЛ
1
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:00
СПАЛ
2 : 2
Кальяри
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:00
СПАЛ
2
Кальяри
2
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Кальяри
2
СПАЛ
0
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 2
Кальяри
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0
Кальяри
2
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
22:00
Кальяри
5 : 1
СПАЛ
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
22:00
Кальяри
5
СПАЛ
1
Новости
Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
#Николо Барелла
02 июля 2021, 23:50
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января 2021, 17:56
Вратарь «Кальяри» попал к русской мафии из-за долга одноклубников. Это пранк от тв-шоу – и от самих одноклубников!
#Кальяри
22 октября 2020, 22:24
Итальянский клуб подписал игрока, который задержал вора. И представил его видео с постановкой ограбления
#Тиаго Чонек
30 сентября 2020, 14:09
«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА
#Хан Кван Сон
03 сентября 2019, 10:53
Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
#Кальяри
31 августа 2019, 13:23
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
Новости матча
Самый результативный бразилец в топ-5 лигах в 2020 году – форвард «Кальяри» Жоао Педро 🇧🇷
28 декабря 2020, 18:14
СПАЛ вылетел из Серии А
19 июля 2020, 22:50
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
01 мая 2020, 14:08
Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А
08 марта 2020, 15:19
Поздние голы принесли «Лацио» 10 очков в Серии А. Команда идет на третьем месте
17 декабря 2019, 04:02
«Кальяри» представил вратаря роликом из Super Mario Bros
30 августа 2019, 21:07
Половина команд Серии А сменила тренеров в 2019-м. И лишь один продержался последние 5 лет
#Серия А
06 августа 2019, 20:37