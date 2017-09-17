СПАЛ - Кальяри: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
СПАЛ
Феррара
0:2

СПАЛ - Кальяри: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Серия А, 4 тур

Серия А,

Италия
17 сент. 2017, 16:00 МСК
17.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
СПАЛ
0 : 1
Кальяри
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
СПАЛ
0
Кальяри
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Кальяри
2
СПАЛ
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Кальяри
2 : 1
СПАЛ
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Кальяри
2
СПАЛ
1
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:00
СПАЛ
2 : 2
Кальяри
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:00
СПАЛ
2
Кальяри
2
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Кальяри
2
СПАЛ
0
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
СПАЛ
0 : 2
Кальяри
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
СПАЛ
0
Кальяри
2
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 22:00
Кальяри
5 : 1
СПАЛ
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 22:00
Кальяри
5
СПАЛ
1

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