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Кальяри VS СПАЛ
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Кальяри - СПАЛ: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
2:1
Кальяри - СПАЛ: 07 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
7 апр. 2019, 16:00 МСК
7.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
СПАЛ
мин
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Раньери
Лука Раньери
-
Эспозито
Себастьяно Эспозито
-
S. Esposito
S. Esposito
-
M. Sala
M. Sala
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
СПАЛ
0 : 1
Кальяри
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
СПАЛ
0
Кальяри
1
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2
СПАЛ
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
СПАЛ
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2
СПАЛ
1
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:00
СПАЛ
2 : 2
Кальяри
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:00
СПАЛ
2
Кальяри
2
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Кальяри
2
СПАЛ
0
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 2
Кальяри
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0
Кальяри
2
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
22:00
Кальяри
5 : 1
СПАЛ
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
22:00
Кальяри
5
СПАЛ
1
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