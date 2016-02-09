Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Белоруссия
США
Англия
Косово
Испания
Франция
Ирландия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Франции
Сошо VS Монако
Поделиться:
Сошо - Монако: 09 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
2:1
Сошо - Монако: 09 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
9 февр. 2016, 23:00 МСК
9.02.2016, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
25
Глик
Камиль Глик
17
Головин
Александр Головин
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
36
Фофана
Юссуф Фофана
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
23
Силва
Адриен Силва
-
17
Чуамени
Орельен Чуамени
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
14
Кейта
Бальде Кейта
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
23:00
Сошо
2 : 1
Монако
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
23:00
Сошо
2
Монако
1
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Монако
2 : 1
Сошо
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Монако
2
Сошо
1
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
15:00
Сошо
2 : 2
Монако
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
15:00
Сошо
2
Монако
2
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3
Монако
0
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Монако
2
Сошо
1
24.03.2010
24 марта 2010
ср
19:00
Монако
4 : 3
Сошо
24.03.2010
24 марта 2010
ср
19:00
Монако
4
Сошо
3
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Монако
2 : 0
Сошо
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Монако
2
Сошо
0
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Сошо
1 : 0
Монако
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Сошо
1
Монако
0
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3
Монако
0
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Монако
1 : 1
Сошо
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Монако
1
Сошо
1
23.01.2008
23 янв. 2008
ср
22:30
Монако
1 : 0
Сошо
23.01.2008
23 янв. 2008
ср
22:30
Монако
1
Сошо
0
18.08.2007
18 авг. 2007
сб
18:10
Сошо
0 : 3
Монако
18.08.2007
18 авг. 2007
сб
18:10
Сошо
0
Монако
3
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40