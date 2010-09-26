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Сочи VS Химки
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Сочи - Химки: 26 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2
Сочи - Химки: 26 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
Дудченко 72
Дудченко 86
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
26 сент. 2010, 15:00 МСК
26.09.2010, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сочи
мин
0
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
0
Авсюк
Владимир Авсюк
90
0
Мельников
Семен Мельников
90
0
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
0
Лобов
Константин Лобов
90
0
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
0
Мальков
Евгений Мальков
90
0
Зимулька
Константин Зимулька
90
0
Макагонов
Михаил Макагонов
63
0
Рогов
Максим Рогов
79
0
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
-
0
Давыдов
Дмитрий Давыдов
-
0
Матьола
Денис Матьола
-
0
Хорин
Александр Хорин
-
0
Першин
Артем Першин
-
0
Андреев
Максим Андреев
11
0
Бондаренко
Владимир Бондаренко
27
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Степанов
Андрей Степанов
90
0
Ракуяма
Такаши Ракуяма
69
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
0
Климов
Игорь Климов
90
0
Чичерин
Никита Чичерин
90
0
Тихонов
Андрей Тихонов
90
0
Клопков
Денис Клопков
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
90
0
Дудченко
Константин Дудченко
72'
86'
72', 86'
90
Запасные
0
Козырев
Станислав Козырев
-
0
Терехов
Сергей Терехов
-
0
Логашов
Арсений Логашов
-
0
Козлов
Антон Козлов
21
0
Котляров
Алексей Котляров
-
0
Королев
Лев Королев
-
0
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
События
Матч окончен 0:2
86'
ГОЛ! 0:2
Константин Дудченко
Замена
Максим Андреев
Максим Рогов
79'
72'
ГОЛ! 0:1
Константин Дудченко
69'
Замена
Антон Козлов
Такаши Ракуяма
Замена
Владимир Бондаренко
Михаил Макагонов
63'
Прошлые матчи
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Химки
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
19:00
Сочи
1
Химки
1
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
14:00
Химки
0 : 0
Сочи
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
14:00
Химки
0
Сочи
0
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3
Химки
2
16.03.2018
16 марта 2018
пт
15:00
Сочи
2 : 1
Химки
16.03.2018
16 марта 2018
пт
15:00
Сочи
2
Химки
1
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0
Сочи
1
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1
Сочи
0
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Химки
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
Сочи
0
Химки
0
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0
Химки
2
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4
Сочи
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09