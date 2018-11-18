Химки - Сочи: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
0:0

Химки - Сочи: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 нояб. 2018, 14:00 МСК
18.11.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
90
-
Мостовой
Андрей Мостовой
90

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Андрей Мостовой
79'
Желтая карточка
Михаил Петрусев
59'

Прошлые матчи

14.08.2020 14 авг. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Химки
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 19:00
Сочи
1
Химки
1
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 14:00
Химки
0
Сочи
0
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
Сочи
3
Химки
2
16.03.2018 16 марта 2018 пт 15:00
Сочи
2 : 1
Химки
16.03.2018 16 марта 2018 пт 15:00
Сочи
2
Химки
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Химки
0
Сочи
1
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1
Сочи
0
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 17:30
Сочи
0 : 0
Химки
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 17:30
Сочи
0
Химки
0
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0
Химки
2
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4
Сочи
1

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