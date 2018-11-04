Сочи - Факел: 04 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2

Сочи - Факел: 04 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
4 нояб. 2018, 17:00 МСК
4.11.2018, 17:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Сочи
0 : 2
Факел
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Сочи
0
Факел
2
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
Факел
1 : 2
Сочи
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
Факел
1
Сочи
2
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:00
Факел
0 : 0
Сочи
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:00
Факел
0
Сочи
0
22.07.2017 22 июля 2017 сб 13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017 22 июля 2017 сб 13:00
Сочи
2
Факел
0

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