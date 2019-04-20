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Сочи VS Чертаново
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Сочи - Чертаново: 20 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
2:1
Сочи - Чертаново: 20 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Чертаново
Москва
Колесниченко 4
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
20 апр. 2019, 14:00 МСК
20.04.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сочи
мин
-
Лагатор
Душан Лагатор
90
Чертаново
мин
-
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
4'
4'
90
События
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Душан Лагатор
90'
4'
ГОЛ! 0:1
Кирилл Колесниченко
Прошлые матчи
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
Сочи
2 : 1
Чертаново
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
Сочи
2
Чертаново
1
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:00
Чертаново
2 : 6
Сочи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:00
Чертаново
2
Сочи
6
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
17:00
Чертаново
0 : 2
Сочи
23.08.2017
23 авг. 2017
ср
17:00
Чертаново
0
Сочи
2
Новости
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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09 марта, 13:29
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
4
#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
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Новости матча
Игрок «Сочи» забил за основу впервые с 2019-го. Он не играл почти два года из-за травмы и перенес четыре операции
19 марта, 21:24
«Сочи» разгромил «Тамбов» и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА и «Динамо»
19 марта, 20:54
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
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14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
27 февраля, 20:52