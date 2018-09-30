Чертаново - Сочи: 30 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Чертаново
Москва
2:6

Чертаново - Сочи: 30 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
Барсов 30
Барсов 46
Обольский 89
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
30 сент. 2018, 17:00 МСК
30.09.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Сочи
мин
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Барсов
Максим Барсов
46'
30'
46', 30'
90
-
Обольский
Николай Обольский
89'
89'
90

События

Матч окончен 2:6
89'
ГОЛ! 0:3
Николай Обольский
51'
Желтая карточка
Евгений Макеев
46'
ГОЛ! 0:2
Максим Барсов
30'
ГОЛ! 0:1
Максим Барсов

Прошлые матчи

20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:00
Сочи
2 : 1
Чертаново
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:00
Сочи
2
Чертаново
1
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:00
Чертаново
2 : 6
Сочи
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:00
Чертаново
2
Сочи
6
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Чертаново
0 : 2
Сочи
23.08.2017 23 авг. 2017 ср 17:00
Чертаново
0
Сочи
2

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