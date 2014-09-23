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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Смена
Комсомольск-на-Амуре
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Яковлев 20
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
23 сент. 2014, 8:00 МСК
23.09.2014, 8:00 МСК
вторник
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы
Смена
мин
16
Бегеза
Антон Бегеза
90
22
Таказов
Солтан Таказов
90
25
Кибизов
Олег Кибизов
44
3
Малахов
Роман Малахов
90
88
Мануйлов
Роман Мануйлов
90
20
Эйдельнант
Кирилл Эйдельнант
90
7
Супрун
Александр Супрун
90
0
Яшан
Александр Яшан
90
8
Бузняков
Алексей Бузняков
90
9
Алборов
Алан Алборов
46
44
Шаповалов
Сергей Шаповалов
81
Запасные
0
Соромытько
Владислав Соромытько
2
Соколов
Сергей Соколов
4
Пузан
Иван Пузан
0
Громов
Юрий Громов
23
Немцов
Михаил Немцов
0
Агеев
Николай Агеев
Спартак
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
34
Макеев
Евгений Макеев
69
35
Таски
Сердар Таски
37
64
Кутин
Денис Кутин
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
87
Зуев
Александр Зуев
83
53
Самсонов
Артем Самсонов
90
15
Ромуло
Ромуло
90
14
Яковлев
Павел Яковлев
20'
20'
90
19
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
90
Запасные
1
Митрюшкин
Антон Митрюшкин
18
Кутепов
Илья Кутепов
33
Боккетти
Сальваторе Боккетти
20
Эберт
Патрик Эберт