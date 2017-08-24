Смена

Комсомольск-на-Амуре
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Страна
Россия
Стадион
Авангард
Тренер
Максим Швецов
М. Швецов
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 10:30
Смена
0(2) : 0(3)
Луч
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 10:30
1/32 финала
Смена
0
Луч
0
Россия. Кубок , 1/32 финала
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 11:00
Смена
1 : 0
Сахалин
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 11:00
1/64 финала
Смена
1
Сахалин
0
Россия. Кубок , 1/64 финала
24.07.2017 24 июля 2017 пн 12:00
Белогорск
0 : 2
Смена
24.07.2017 24 июля 2017 пн 12:00
1/128 финала
Белогорск
0
Смена
2
Россия. Кубок , 1/128 финала
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