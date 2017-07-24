Белогорск

Белогорск
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Россия
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Результаты
24.07.2017 24 июля 2017 пн 12:00
Белогорск
0 : 2
Смена
24.07.2017 24 июля 2017 пн 12:00
1/128 финала
Белогорск
0
Смена
2
Россия. Кубок , 1/128 финала
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