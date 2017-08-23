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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Славия
Прага
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
23 авг. 2017, 21:45 МСК
23.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Славия
мин
16
Лаштувка
Ян Лаштувка
90
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
90
4
Югаш
Якуб Югаш
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
7
Данни
Данни
90
29
Ротань
Руслан Ротань
90
17
Стох
Мирослав Стох
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90
Запасные
5
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
81
Швенто
Душан Швенто
26
Громада
Якуб Громада
6
Сикора
Ян Сикора
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
24
Месанович
Муриш Месанович
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
50
Карлао
Карлао
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
6
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
90
16
Винисиус
Винисиус
90
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
30
Меркис
Георгис Меркис
10
Бертольо
Факундо Бертольо
4
Артиматас
Костакис Артиматас
77
Вандер
Вандер