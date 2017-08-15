Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Де Камарго 2
Алонефтис 10
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Славия
Прага
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
15 авг. 2017, 21:45 МСК
15.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
50
Карлао
Карлао
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
10'
10'
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
6
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
16
Винисиус
Винисиус
90
9
Де Камарго
Игор Де Камарго
2'
2'
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
30
Меркис
Георгис Меркис
10
Бертольо
Факундо Бертольо
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
77
Вандер
Вандер
Славия
мин
16
Лаштувка
Ян Лаштувка
90
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
90
4
Югаш
Якуб Югаш
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
29
Ротань
Руслан Ротань
90
17
Стох
Мирослав Стох
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90
21
Шкода
Милан Шкода
90
Запасные
15
Фло
Пер Эгиль Фло
5
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
24
Месанович
Муриш Месанович