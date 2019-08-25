Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кацаев 49
Кацаев 57
Камилов 78
3:0
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
25 авг. 2019, 10:00 МСК
25.08.2019, 10:00 МСК
воскресенье
Составы
СКА-Хабаровск
мин
-
Кацаев
Адлан Кацаев
57'
49'
57'
49'
90
-
Камилов
Владислав Камилов
78'
78'
90