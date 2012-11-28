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Кубок Италии
Сиена VS Торино
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Сиена - Торино: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Сиена
Сиена
2:0
Сиена - Торино: 28 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Торино
Турин
Кубок Италии, 4 раунд
Кубок Италии,
4 раунд
Италия
28 нояб. 2012, 21:00 МСК
28.11.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сиена
мин
0
Пеголо
Джанлука Пеголо
0
Рубин
Маттео Рубин
0
Фелипе
Фелипе
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Терци
Клаудио Терци
0
Витьелло
Роберто Витьелло
0
Больцони
Франческо Больцони
0
Калельо
Адриан Калельо
0
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
0
Розина
Алессандро Розина
0
Эмегара
Инносент Эмегара
Запасные
0
Фарелли
Симоне Фарелли
-
0
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
0
Анжело
Анжело
-
0
Увини
Бруно Увини
-
0
Матеу
Карлос Матеу
-
0
Валиани
Франческо Валиани
-
0
Сесту
Алессио Сесту
-
0
Верре
Валерио Верре
-
0
Паолуччи
Микеле Паолуччи
-
0
Богдани
Эрьон Богдани
-
0
Агра
Сальвадор Агра
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
34
Эйна
Ола Эйна
4
Лянко
Лянко
36
Бремер
Бремер
88
Ринкон
Томас Ринкон
24
Верди
Симоне Верди
23
Мейте
Суалихо Мейте
7
Лукич
Саша Лукич
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
-
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
5
Иццо
Армандо Иццо
-
30
Джиджи
Коффи Джиджи
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
27
Газоини
Эмин Газоини
-
21
Беренгер
Алекс Беренгер
-
80
Адопо
Мишель Адопо
-
19
Греко
Фредди Греко
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
20
Эдера
Симоне Эдера
-
22
Миллико
Винченцо Миллико
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3
Сиена
2
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:00
Сиена
2 : 0
Торино
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
21:00
Сиена
2
Торино
0
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Сиена
0 : 0
Торино
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Сиена
0
Торино
0
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
21:45
Сиена
1 : 0
Торино
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
21:45
Сиена
1
Торино
0
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1
Сиена
0
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Сиена
1
Торино
0
17.02.2008
17 февр. 2008
вс
17:00
Сиена
0 : 0
Торино
17.02.2008
17 февр. 2008
вс
17:00
Сиена
0
Торино
0
23.09.2007
23 сент. 2007
вс
16:00
Торино
1 : 1
Сиена
23.09.2007
23 сент. 2007
вс
16:00
Торино
1
Сиена
1
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