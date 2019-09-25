Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1
Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 18
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Сент-Этьен
мин
40
Баич
Стефан Баич
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
18
Норден
Арно Норден
90
21
Амума
Ромен Амума
90
27
Берич
Роберт Берич
90
Запасные
7
Будебуз
Рияд Будебуз
20
Буанга
Денис Буанга
28
Юссуф
Зеду Юссуф
33
Камара
Махди Камара
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
18'
18'
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
28
Кабит
Мануэль Кабит
24
Коад
Рено Коад
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян