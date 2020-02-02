Матч завершен
Метц
Метц
Нгетт 44
Диалло 63
Нгетт 70
3:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Амума 89
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
2 февр. 2020, 19:00 МСК
2.02.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
2
Бронн
Дилан Бронн
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
14
Пажо
Венсан Пажо
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
44'
70'
44', 70'
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
63'
63'
90
7
Ньян
Ибраима Ньян
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
17
Делен
Тома Делен
6
Фофана
Мамаду Фофана
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
Сент-Этьен
мин
31
Аби
Шарель Аби
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
29
Кабай
Йоан Кабай
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
14
Онора
Франк Онора
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
25
Диуссе
Ассане Диуссе
28
Юссуф
Зеду Юссуф
21
Амума
Ромен Амума
89'
9
Диони
Луи Диони