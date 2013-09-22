Салют - Арсенал: 22 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
3:0

Салют - Арсенал: 22 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
22 сент. 2013, 16:00 МСК
22.09.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

23.09.2020 23 сент. 2020 ср 17:00
Салют
1(3) : 1(4)
Арсенал
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 17:00
Салют
1(3)
Арсенал
1(4)
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Салют
3 : 0
Арсенал
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Салют
3
Арсенал
0

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