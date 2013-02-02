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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бастос 47
1:2
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Клаус 52
Джурдич 90
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
2 февр. 2013, 17:30 МСК
2.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Бастос
Мишел Бастос
47'
47'
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
82
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
67
0
Марика
Чиприан Марика
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Пукки
Теему Пукки
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Пекович
Милорад Пекович
69
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Штибер
Золтан Штибер
90
0
Клаус
Феликс Клаус
52'
52'
72
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
83
0
Джурдич
Никола Джурдич
90'
90'
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Нехриг
Бернд Нехриг
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Аземи
Илир Аземи