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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 48
Холтби 88
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
15 сент. 2012, 19:30 МСК
15.09.2012, 19:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пекович
Милорад Пекович
77
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
68
0
Эду
Эду
83
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Пецос
Танос Пецос
0
Тирала
Себастьян Тирала
0
Пектюрк
Тайфун Пектюрк
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
88'
88'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
48'
48'
85
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
67
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Учида
Ацуто Учида
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
0
Пукки
Теему Пукки