Ротор - Зенит-2: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абдулавов 90
1:1

Ротор - Зенит-2: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 сент. 2018, 18:00 МСК
15.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
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Составы

Ротор
мин
-
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90'
90'
90

События

Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:0
Исламнур Абдулавов
90'

Прошлые матчи

30.03.2019 30 марта 2019 сб 12:00
Зенит-2
0 : 1
Ротор
30.03.2019 30 марта 2019 сб 12:00
Зенит-2
0
Ротор
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Ротор
1 : 1
Зенит-2
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Ротор
1
Зенит-2
1
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
Зенит-2
0 : 1
Ротор
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
Зенит-2
0
Ротор
1
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4
Зенит-2
1

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