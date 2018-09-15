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Ротор VS Зенит-2
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Ротор - Зенит-2: 15 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абдулавов 90
1:1
Ротор - Зенит-2: 15 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
15 сент. 2018, 18:00 МСК
15.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
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Травмы
Прогнозы
Составы
Ротор
мин
-
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90'
90'
90
События
Матч окончен 1:1
ГОЛ! 1:0
Исламнур Абдулавов
90'
Прошлые матчи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
12:00
Зенит-2
0 : 1
Ротор
30.03.2019
30 марта 2019
сб
12:00
Зенит-2
0
Ротор
1
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Зенит-2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
Ротор
1
Зенит-2
1
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Зенит-2
0 : 1
Ротор
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Зенит-2
0
Ротор
1
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4
Зенит-2
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32