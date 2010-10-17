Ротор - Салют: 17 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1

Ротор - Салют: 17 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
17 окт. 2010, 17:00 МСК
17.10.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
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Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

10.09.2013 10 сент. 2013 вт 18:00
Салют
1 : 0
Ротор
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 18:00
Салют
1
Ротор
0
13.05.2013 13 мая 2013 пн 17:30
Ротор
0 : 1
Салют
13.05.2013 13 мая 2013 пн 17:30
Ротор
0
Салют
1
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 18:00
Салют
1
Ротор
0
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Ротор
0 : 1
Салют
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Ротор
0
Салют
1
01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:00
Ротор
0 : 1
Салют
01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:00
Ротор
0
Салют
1
15.06.2010 15 июня 2010 вт 18:00
Салют
2 : 1
Ротор
15.06.2010 15 июня 2010 вт 18:00
Салют
2
Ротор
1
01.07.2009 01 июля 2009 ср 17:30
Ротор
0 : 1
Салют
01.07.2009 01 июля 2009 ср 17:30
Ротор
0
Салют
1

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