Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
28 марта 1998, -:- МСК
28.03.1998, -:- МСК
суббота
Составы