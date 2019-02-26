ПСЖ - Дижон: 26 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0

ПСЖ - Дижон: 26 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
26 февр. 2019, 23:10 МСК
26.02.2019, 23:10 МСК
вторник
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События

Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0
ПСЖ
4
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
ПСЖ
4
Дижон
0
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
4
Дижон
0
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 20:30
Дижон
1 : 6
ПСЖ
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 20:30
Дижон
1
ПСЖ
6
01.11.2019 01 нояб. 2019 пт 22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
01.11.2019 01 нояб. 2019 пт 22:45
Дижон
2
ПСЖ
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
ПСЖ
4
Дижон
0
12.03.2019 12 марта 2019 вт 21:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
12.03.2019 12 марта 2019 вт 21:00
Дижон
0
ПСЖ
4
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 23:10
ПСЖ
3 : 0
Дижон
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 23:10
ПСЖ
3
Дижон
0
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 23:00
ПСЖ
8 : 0
Дижон
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 23:00
ПСЖ
8
Дижон
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Дижон
1 : 2
ПСЖ
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Дижон
1
ПСЖ
2
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
1 : 3
ПСЖ
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
1
ПСЖ
3
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 22:00
ПСЖ
3 : 0
Дижон
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 22:00
ПСЖ
3
Дижон
0
11.03.2012 11 марта 2012 вс 19:00
Дижон
1 : 2
ПСЖ
11.03.2012 11 марта 2012 вс 19:00
Дижон
1
ПСЖ
2
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 21:00
Дижон
0 : 1
ПСЖ
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 21:00
Дижон
0
ПСЖ
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
ПСЖ
2 : 0
Дижон
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
ПСЖ
2
Дижон
0

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