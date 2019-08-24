Матч завершен
Падерборн
Падерборн
1:3
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Вальдшмидт 21
Петерсен 40
Чан Хун 90
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
24 авг. 2019, 16:30 МСК
24.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Падерборн
мин
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
21
Хут
Янник Хут
90
Запасные
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
7
Риттер
Марлон Риттер
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
14
Шелтон
Хири Шелтон
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
40'
40'
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
1
Шволов
Александер Шволов
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
21'
21'
90
20
Гондорф
Жером Гондорф
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
Запасные
23
Хайнц
Доминик Хайнц
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90'
34
Кляйнденст
Тим Кляйнденст
9
Хелер
Лукас Хелер