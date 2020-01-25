Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:2
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Антви-Адджей 48
Сабири 84
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
25 янв. 2020, 17:30 МСК
25.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
56
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
6
Абраши
Амир Абраши
46
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
71
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
3
Линхарт
Филипп Линхарт
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
27
Хефлер
Николас Хефлер
32
Грифо
Винченцо Грифо
22
Салаи
Роланд Салаи
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
21
Боррелло
Брендон Боррелло
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
20
Янс
Лоран Янс
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
84'
84'
88
8
Гясула
Клаус Гясула
76
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
48'
48'
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
18
Србени
Деннис Србени
62
9
Прегер
Кай Прегер
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
24
Капич
Рифет Капич
11
Михель
Свен Михель
30
Мамба
Штрели Мамба
31
Золински
Бен Золински