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Оренбург VS Текстильщик
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Оренбург - Текстильщик: 13 октября 2021 смотреть онлайн
Оренбург
Оренбург
-:-
Оренбург - Текстильщик: 13 октября 2021 смотреть онлайн
Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 17 тур
ФНЛ,
17 тур
Россия
13 окт. 2021, -:- МСК
13.10.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав
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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов
Прошлые матчи
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
0 : 2
Оренбург
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
0
Оренбург
2
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
16:00
Оренбург
1 : 1
Текстильщик
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
16:00
Оренбург
1
Текстильщик
1