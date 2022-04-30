Текстильщик - Оренбург: 30 апреля 2022 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
-:-

Текстильщик - Оренбург: 30 апреля 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
30 апр. 2022, -:- МСК
30.04.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Прошлые матчи

25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
0 : 2
Оренбург
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
0
Оренбург
2
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 16:00
Оренбург
1 : 1
Текстильщик
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 16:00
Оренбург
1
Текстильщик
1