Оренбург - Спартак-2: 03 октября 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Спартак-2: 03 октября 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
3 окт. 2021, -:- МСК
3.10.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
5 : 2
Спартак-2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
5
Спартак-2
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0 : 3
Оренбург
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0
Оренбург
3
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Спартак-2
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Оренбург
2
Спартак-2
1
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:00
Спартак-2
1 : 0
Оренбург
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:00
Спартак-2
1
Оренбург
0
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 13:00
Оренбург
2 : 0
Спартак-2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 13:00
Оренбург
2
Спартак-2
0
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Спартак-2
1 : 0
Оренбург
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Спартак-2
1
Оренбург
0