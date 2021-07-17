Оренбург - Металлург: 17 июля 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Металлург: 17 июля 2021 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
17 июля 2021, -:- МСК
17.07.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка