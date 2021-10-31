Металлург - Оренбург: 31 октября 2021 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
-:-

Металлург - Оренбург: 31 октября 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
31 окт. 2021, -:- МСК
31.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка