Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
27 июля 2016, 21:45 МСК
27.07.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Олимпиакос
мин
27
Капино
Стефанос Капино
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
38
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
21
Дурмаз
Джимми Дурмаз
60
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
63
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
Запасные
31
Леали
Никола Леали
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
26
Масуаку
Артур Масуаку
29
Вурос
Праксителис Вурос
10
Домингес
Алехандро Домингес
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
Пардо
Фелипе Пардо
Хапоэль
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Консидайн
Эндрю Консидайн
90