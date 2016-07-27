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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
27 июля 2016, 21:45 МСК
27.07.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Олимпиакос
мин
27
Капино
Стефанос Капино
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
38
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
21
Дурмаз
Джимми Дурмаз
60
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
63
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
Запасные
31
Леали
Никола Леали
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
26
Масуаку
Артур Масуаку
29
Вурос
Праксителис Вурос
10
Домингес
Алехандро Домингес
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
Пардо
Фелипе Пардо
Хапоэль
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Консидайн
Эндрю Консидайн
90